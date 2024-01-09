Париж, 9 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром 34-летнего Габриэля Атталя. Об этом 9 января сообщил телеканал BFMTV.

Luc Nobout/Global Look Press Габриэль Атталь

Атталь возглавляет министерство образования. На посту главы французского правительства он сменил Элизабет Борн, занимавшую должность с мая 2022 года.

Новый премьер стал самым молодым главой правительства в истории Франции. До него таковым являлся Лоран Фабиус, ставший руководителем кабмина в 1984 году в 37-летнем возрасте.

По предложению Макрона в 2020 году Атталь стал госсекретарём и официальным представителем правительства, в 2022 году его назначили министром-делегатом, который отвечает за государственные счета в министерстве экономики, а летом 2023 года Атталь стал министром образования Франции.

По информации газеты Le Parisien, Атталь является геем и состоит в гражданском браке с членом Европарламента Стефаном Сежурне

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Борн покинула пост премьер-министра Франции. До этого назначения она была министром труда, занятости и интеграции, а также министром комплексных экологических преобразований. Бывший премьер продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.