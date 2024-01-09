Москва, 9 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. 16-летняя отличница из Москвы покончила с собой, чтобы избежать разговора с отцом после того, как она вернулась домой в состоянии опьянения. Девочка боялась долгой беседы с нравоучениями, которую ей пообещал отец. Следователи возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

27 декабря вечером 16-летняя Ирина (имя изменено) вернулась домой после школьного мероприятия, посвященного празднованию Нового года. Старший брат девочки заметил, что от школьницы пахло алкоголем. Он высказал сестре недовольство её поведением и пообещал рассказать об инциденте родителям. После этого школьница отправилась в свою комнату. Позже к ней зашёл отец и тоже собирался провести с дочерью беседу о вреде алкоголя. Но решил дождаться, когда девочка протрезвеет и выспится, поэтому сказал ей, что разговор состоится на следующий день. Он оставил Ирину одну в комнате, а через некоторое время снова зашёл к дочери, чтобы проверить её состояние. Но девочки в помещении не оказалось.

«Вечером 28 декабря на асфальте возле дома по улице Самуила Маршака в посёлке Внуковское было обнаружено тело несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» п. «а» ч.2 ст. 110 УК РФ, так как имеются основания полагать, что причиной самоубийства могли послужить угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства со стороны неустановленных лиц», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас семью девочки проверяют. По данным следствия, в школе о девочке отзывались хорошо, она не прогуливала уроки и была отличницей.

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