Москва, 9 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января провёл рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, на которой обсудили водные, нефтегазовые вопросы, а также спасение животных.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

Глава ведомства предложила президенту сделать белого медведя символом России, по аналогии с пандой в Китае. По словам Радионовой, Росприроднадзор также занимается обучением людей поведению при встрече с хищником. За последние годы, как она отметила, ведомству удалось спасти 17 белых медведей из различных опасных для них ситуаций.

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«У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию — то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. 30% популяции белого медведя живёт у нас, и у нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей», — сказала она.

Помимо этого, Радионова подчеркнула, что экология в России перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Глава Росприроднадзора поблагодарила Путина за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению национального проекта «Экология».

«В нём такие серьёзные проекты, как «Чистая страна», «Чистый воздух», «Оздоровление водных объектов». Мы активно их сопровождаем», — отметила она.

В частности, в течение двух лет работы Росприроднадзор обследовал крупнейшие водные объекты, такие как Дон, Иртыш, Обь, Селенгу, Ангару, Каспийское и Чёрное моря.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря во время прямой линии Путин выразил надежду, что обмеления реки Волги не произойдёт. Он заявил, что правительство работает над вопросом и не бросит его на самотёк в прямом и переносном смысле слова.

Обмеление Волги связано с падением уровня Каспийского моря, из-за чего сток реки начал уходить быстрее, чем раньше. Последствия обмеления коснулись 80 млн россиян. В Росводресурсах уверены, что регионы обеспокоились понижением уровня воды в водохранилищах, оценивая его внешне, но в то же время водохранилища полноценно выполняют свои функции.