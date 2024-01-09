Путин обсудил с главой Росприроднадзора Радионовой нацпроект «Экология»
Москва, 9 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января провёл рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, на которой обсудили водные, нефтегазовые вопросы, а также спасение животных.
Глава ведомства предложила президенту сделать белого медведя символом России, по аналогии с пандой в Китае. По словам Радионовой, Росприроднадзор также занимается обучением людей поведению при встрече с хищником. За последние годы, как она отметила, ведомству удалось спасти 17 белых медведей из различных опасных для них ситуаций.
«У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию — то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. 30% популяции белого медведя живёт у нас, и у нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей», — сказала она.
Помимо этого, Радионова подчеркнула, что экология в России перешла из состояния модного слова в конкретные действия и результаты. Глава Росприроднадзора поблагодарила Путина за вложенные в это силы, в том числе за реализацию по его поручению национального проекта «Экология».
«В нём такие серьёзные проекты, как «Чистая страна», «Чистый воздух», «Оздоровление водных объектов». Мы активно их сопровождаем», — отметила она.
В частности, в течение двух лет работы Росприроднадзор обследовал крупнейшие водные объекты, такие как Дон, Иртыш, Обь, Селенгу, Ангару, Каспийское и Чёрное моря.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря во время прямой линии Путин выразил надежду, что обмеления реки Волги не произойдёт. Он заявил, что правительство работает над вопросом и не бросит его на самотёк в прямом и переносном смысле слова.
Обмеление Волги связано с падением уровня Каспийского моря, из-за чего сток реки начал уходить быстрее, чем раньше. Последствия обмеления коснулись 80 млн россиян. В Росводресурсах уверены, что регионы обеспокоились понижением уровня воды в водохранилищах, оценивая его внешне, но в то же время водохранилища полноценно выполняют свои функции.