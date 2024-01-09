Рига, 9 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Уехавшая из России колумнистка Божена Рынска, которая выступила против спецоперации, назвала русских, проживающих в Латвии, «животными» и «днищем». Об этом она заявила в интервью заблокированному в России изданию «Новая газета Европа».

Global Look Press

«Среди русских неграждан, которые остались латышам в наследство от Советского Союза, и потомки вот этих неграждан, среди них — огромное количество днища», — считает Рынска.

Она осудила россиян, которые перебрались в Латвию. При этом проживающая в Латвии Рынска призналась, что сама плохо владеет латышским языком.

В интервью колумнистка также заявила о желании отказаться от российского гражданства.

Божена Рынска — вдова российского политтехнолога, бывшего медиаменеджера и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко. Сообщалось, что Рынска уехала в Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, в Латвии 1 сентября 2023 года приняли поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которыми выданные российским гражданам постоянные виды на жительство в сентябре 2023 года утратили силу.

Позднее, 28 декабря 2023 года, управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило о принудительной высылке свыше 1213 россиян. В ведомстве заявили, что эти россияне не подали к 30 ноября 2023 года документы для получения вида на жительство. В январе 2024 года власти Латвии пригрозили депортировать из страны 1167 россиян, 789 из которых старше 60 лет.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захаровазаявила, что российские власти подготовятся к тому, чтобы разместить и трудоустроить соотечественников в случае их высылки из Латвии.