Санкт-Петербург, 9 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту — нападающему Брендану Лайпсику. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Брендан Лайпсик

Летом прошлого года форвард петербургского СКА высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Путину. Об этом тогда сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг. Он допускал, что хоккеист когда-нибудь сможет сыграть за сборную России. В нынешнем сезоне канадец из-за травмы провел только 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

29-летний Лайпсик подписал двухлетний контракт со СКА 23 июня прошлого года. В прошедшем сезоне он принял участие в 76 матчах, в которых набрал 55 (13+42) очков. Ранее в КХЛ форвард выступал за московский ЦСКА. В нынешнем первенстве в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ 29‑летний форвард набрал 4 (2+2) очка.

Контракт игрока с командой из Санкт‑Петербурга рассчитан до 30 апреля 2025 года.

С 2016 по 2020 год канадец играл в НХЛ, где защищал цвета «Торонто», «Вегаса», «Ванкувера», «Лос‑Анджелеса» и «Вашингтона». С 2020 года Лайпсик выступает в КХЛ: играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января Путин предоставил гражданство России американскому боксёру Кевину Джонсону.

В конце июля президент также предоставил российское гражданство уроженцу США, защитнику ХК «Динамо» (Москва) Бреннану Менеллу. В сентябре канадский защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Роберт Хэмилтон рассказал, что планирует надолго остаться в России и, вероятно, попросит российское гражданство.