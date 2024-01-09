Санкт-Петербург, 9 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя после двухлетнего перерыва. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе предприятия.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Простой [завода] не продлён», — сообщили на заводе.

Сейчас на предприятии занимаются обучением персонала и техническим обслуживанием оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января заместитель председателя правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai планируется начать до середины 2024 года.

Южнокорейское агентство Yonhap 19 декабря сообщило, что завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге по решению временного совета директоров южнокорейской компании продадут российской фирме «Арт-Финанс». По информации журналистов, в договоре о продаже останется возможность для обратного выкупа предприятия.

Петербургский завод Hyundai приостановил выпуск автомобилей в марте 2022 года на фоне трудностей с поставками комплектующих. В результате этого в простое находились 2206 работников завода из 2537. В мае того же года Мантуров подтвердил намерение южнокорейского автоконцерна продать завод.

Завод Hyundai Motor построили в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он производил свыше 200 тыс. автомобилей Solaris, Creta и Kia Rio ежегодно.