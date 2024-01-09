Сеул, 9 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Южной Корее нельзя будет разводить собак для употребления их в пищу. Соответствующий законопроект принял парламент страны. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Законопроект, запрещающий разведение, разделку, распространение и продажу собак на мясо, прошёл через парламент 208 голосами «за» при двух воздержавшихся», — говорится в публикации.

За запрет также совместно выступили правящая партия «Гражданская сила» и главная оппозиционная «Объединённая демократическая партия».

Законопроект в том числе предусматривает предоставление субсидий владельцам ферм, где выращивают собак на мясо, а также связанных с ними мясокомбинатов и ресторанов, чтобы они могли без ущерба закрыть бизнес и сменить работу.

Запрет вступит в силу с 2027 года. После этого нарушителям будет грозить до трёх лет лишения свободы или штраф до 30 млн вон ($22,7 тыс.).

По статистике правительства Южной Кореи, на сегодня в стране насчитывают около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и примерно 1600 ресторанов, которые продают еду, приготовленную из собачатины. Это часть корейской национальной кухни.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году около 50 общественных организаций выступили в поддержку предложения тогдашнего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о запрете собачьего мяса в качестве продукта питания. Инициативу также поддержала корейская ассоциация защиты животных.

В ноябре ответственный за выработку политического курса партии «Гражданская сила» Ю Ын Дон заявил, что Южной Корее пора положить конец употреблению собачьего мяса.

Политик отметил тот факт, то всё больше корейцев предпочитают заводить собак в качестве домашних животных, а практика употребления в пищу собачьего мяса наносит ущерб имиджу страны на международной арене.

Ю Ын Дон добавил, что партия сделает всё возможное, чтобы законопроект приняли уже в 2024 году.

12 декабря в Южной Корее активисты из Ассоциации фермеров, занятых разведением мясных пород собак, заявили, что введение запрета на собачье мясо станет злоупотреблением властью. Организация провела акцию протеста перед зданием парламента в Сеуле и призвала приостановить действие законопроекта о запрете на употребление собачьего мяса.