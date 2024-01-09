Москва, 9 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Водитель, который сбил на зебре поэта Льва Рубинштейна, не притормозил перед пешеходным переходом. Об этом свидетельствуют кадры с камеры видеонаблюдения, опубликованные 9 января московскмс Дептрансом.

Viktor Chernov/Global Look Press Лев Рубинштейн

Ведомство сообщило, что машина наехала на Рубинштейна 8 января на улице Образцова. Поэт переходил дорогу в районе дома №9. Водитель, приближаясь к зебре, по которой шёл пешеход, не сбавил скорость и наехал на 76-летнего Рубинштейна.

«По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД», — сообщило ведомство.

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Как сообщало ИА Регнум, поэт и журналист Игорь Иртеньев 9 января рассказал, что Рубинштейна после ДТП госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также стало известно, что после операции пациента погрузили в медикаментозный сон.

В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского подтвердили, что Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.