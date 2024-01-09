Дмитров , Московская область, 9 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове в Московской области остались без отопления и горячей воды. Об этом 9 января сообщил глава городского округа Илья Поночевный.

Эрик Романенко/ТАСС

Он уточнил, что причиной отключения стала утечка на теплотрассе.

«Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно её обнаружили, но, предположительно, есть ещё одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения», — написал Поночевный в Telegram-канале.

Аварийная бригада уже работает, к поиску утечки подключили управляющие компании, добавил глава округа.

«После её обнаружения участок трассы будет отсечён и котельную запустят», ― добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске произошёл прорыв. При этом обнаружили три утечки. Однако время ремонта затянулось из-за режимного статуса объекта. Без отопления и горячей воды остались жилые дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск.

С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной. Авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной.

Следственное управление СК в Подмосковье возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске.

Вечером 7 января без тепла оставались более 40 многоквартирных домов.

8 января президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Московской области после перебоев с электро — и теплоснабжением в некоторых районах Подмосковья.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 9 января пояснил, что в ситуации с авариями на теплосетях координация работы со стороны президента России потребовалась по ряду причин. Он пояснил, что неординарная ситуация сложилась из-за аномальных морозов. Кроме того, предпринятых местными властями усилий было недостаточно, в том числе из-за состояния систем ЖКХ.