Москва, 9 января, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, причащался ли глава государства Владимир Путин в ходе рождественской службы, и назвал это исключительно личным делом. Он заявил об этом 9 января на брифинге.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения

Представитель Кремля таким образом ответил на просьбу прокомментировать публикацию издания The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), написавшего, что президент и приглашенные на богослужение члены семей погибших в ходе СВО якобы не стали причащаться во время богослужения.

«Издание The Insider вряд ли может знать, да или нет. Вы спрашиваете об исключительно личных вещах, <…> о том, что является личным», — сказал он.

Песков подчеркнул, что такие вещи не касаются никого и никогда не могут публиковаться.

«Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 января Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции в Ново-Огарёве вместе с семьями военнослужащих. В 2022 году глава государства встречал Рождество в этом же храме, построенном в 1765 году.

Путин накануне Рождества Христова, 6 января, встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в спецоперации Героев России. В ходе общения президент обещал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу разобраться в ситуации с проблемами с выплатами из-за путаницы с регионом регистрации.