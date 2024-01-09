Москва, 9 января, 2024, 12:44 — ИА Регнум. В Москве покончила с собой дочь директора Ассоциации производителей пива и члена Экспертного Совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка Вячеслава Мамонтова. Тело его дочери нашли в её квартире, рядом была предсмертная записка. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Вячеслав Мамонтов

7 января в полицию обратился 63-летний Вячеслав Мамонтов. Мужчина был очень обеспокоен пропажей своей 34-летней дочери Анастасии. Несколько дней женщина не выходила на связь с родными и не открывала дверь в квартиру на Большой Марфинской улице. Отец объяснил, что последний раз общался с Анастасией по видеосвязи 5 января. На указанный им адрес были направлены сотрудники МЧС, они вскрыли дверь. На кухне обнаружили тело Анастасии.

«В квартире на улице Большой Марфинской обнаружено тело 34-летней женщины, рядом на столе находилась предсмертная записка с извинениями и пожеланиями. Давность наступления смерти около суток», — рассказал собеседник агентства.

Мамонтов Вячеслав Иванович родился 2 марта 1960 года. Ему принадлежала идея проведения в 1999 году первой Всероссийской конференции производителей пиво-безалкогольной продукции. Он руководил экспертной группой по вопросам законодательства в области производства и оборота пивоваренной продукции при Комитете по экономической политике, предпринимательству и собственности Совета Федерации РФ, был председателем экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции при Комитете по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ. Сейчас Вячеслав Иванович является членом экспертного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка и руководителем рабочей группы по пиву и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Он так же занимает пост исполнительного директора Ассоциации производителей пива.