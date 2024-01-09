Вашингтон, 9 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Вероятная война за Тайвань может обойтись мировой экономике в $10 трлн, что составляет около 10% мирового ВВП, сообщило 9 января агентство Bloomberg.

Daniel Ceng/AP/TASS

«Война за Тайвань будет стоить столько крови и денег, что даже те, кто недоволен статус-кво, не будут рисковать», — говорится в сообщении.

Авторы статьи обратили внимание на растущую экономическую и военную мощь Китая, рост чувства национальной идентичности Тайваня и напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном. При этом выборы на Тайване 13 января, по журналистов, станут потенциальной горячей точкой.

Эксперт по Китаю в центре стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт заявила, что интерес к тайваньскому кризису со стороны транснациональных компаний вырос после конфликта на Украине в 2022 году. По его словам, эту тему поднимают в 95% разговоров.

Она также заявила, что американские эксперты по национальной безопасности рассматривают различные сценарии будущего Тайваня: от морской блокады острова до полномасштабного вторжения Китая.

Bloomberg смоделировал два сценария развития тайваньского кризиса. Согласно первому, произойдёт вторжение Китая с последующим втягиванием США в локальный конфликт. Второй сценарий предусматривает блокаду острова. По мнению экспертов, самый большой удар Тайваню нанесёт отсутствие полупроводников.

Кроме того, в случае войны экономику Тайваня уничтожат, а ВВП упадёт на 40%. В Китае же ВВП снизится на 16,7% из-за разрыва отношений с торговыми партнёрами. В сценарии, предусматривающем блокаду острова, экономика Тайваня снизится на 12,2%, а мировой ВВП упадёт на 5%.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к китайскому народу 31 декабря заявил, что Тайвань и Китай обязательно воссоединятся так, как это обусловлено исторической необходимостью.

В декабре Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай будет добиваться воссоединения с Тайванем. Глава КНР тогда не назвал сроки, но подчеркнул, что не собирается применять силу.

В беседе с ИА Регнум руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев заявил, что на Тайване в 2024 году пройдут выборы президента. По мнению эксперта, больше шансов победить у кандидатов от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ и от оппозиционного «Гоминьдана» Хоу Юи. При этом Хоу Юи придерживается принципа единого Китая. Однако, как считает Карнеев, в случае его победы на выборах не стоит ожидать воссоединения с Китаем.