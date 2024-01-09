Москва, 9 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о видеообращении сербского добровольца Деяна Берича, который выразил недовольство службой в зоне специальной военной операции. Мужчина заявлял, что к сербским добровольцам якобы относятся ненадлежащим образом.

Кадр из видео Деян Берич

«Это касается хода СВО. Эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это прерогатива Минобороны», — заявил Песков.

Доброволец Берич записал видео, в котором рассказал, что к сербам, участием поддержавшим СВО, в зоне её проведения относятся хуже, чем к россиянам, в том числе не снабжая полностью необходимым снаряжением. При этом конкретных доказательств не привёл. Минобороны России официально слова Берича никак не комментировало.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года он уже рассказывал о службе в зоне спецоперации. Тогда Берич рассказал, что украинские военные в ходе боевых действий используют запрещённые методы, их идеологией стали издевательства над русскими. По его словам, он оказывался непосредственным их свидетелем. Доброволец также констатировал, что Запад воюет на Украине с целью уничтожения России. Как он отметил, в прошлом Западу нужно было развалить Югославию, где людям жилось хорошо, а теперь ему нужно развалить Россию из-за потребности в ресурсах.