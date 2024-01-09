Москва, 9 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Каких-то специальных совещаний в связи с массовыми авариями на трассах в новогодние каникулы президент России Владимир Путин проводить не будет, сообщил 9 января на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Чего-то особенного не планируется. Экстренные службы на месте делают свою работу, делают оперативно», — сказал Песков.

Он отметил, что специалисты определят причины массового ДТП 8 января на федеральной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Представитель Кремля напомнил, что в снегопады и холод водители должны быть осторожнее на трассах.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января на М-11 произошла крупная дорожная авария с участием 66 машин. На платном участке дороги образовался затор с грузовиками. В него на большой скорости врезались на заснеженной дороге легковые автомобили.

В результате погибли четыре и пострадали 17 человек. Пострадавших эвакуировали с трассы с помощью авиации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.