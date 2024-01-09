Москва, 9 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил беспринципностью киевского режима обстрел украинскими военными не относящихся к армии гражданских объектов в центре Белгорода. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге 9 января.

Антон Вергун/РИА Новости

«Киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, где нет военных объектов. Наши военные будут и дальше делать всё, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. В результате трагического инцидента погибли 25 мирных граждан, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом и заявил, что он не останется безнаказанным. В Минобороны после этого сообщили о поражении целого ряда украинских военных объектов, а СМИ Украины информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

Позднее ВСУ продолжили атаковать Белгород и область с помощью ракет и дронов. Начиная с первого обстрела повреждения получили свыше 800 квартир и 132 частных домов. Власти региона пообещали перевезти всех жителей, которые этого захотят, в более безопасные районы области или в другие регионы России. Губернатор региона Вячеслав Гладков 9 января заявил, что три человека находятся в реанимации после обстрелов. Как он уточнил, их состояние врачи оценили как стабильно тяжёлое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.