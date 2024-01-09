Филадельфия, США, 9 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенную победил команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Matt Slocum/AP/TASS Евгений Малкин

Игра прошла на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счётом 1:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Рикард Ракелль (1-я минута, в большинстве), Эрик Карлссон (8-я), Чад Руведел (29-я) и российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин (45-я), также записавший на свой счёт один голевой пас.

Всего на счету российского хоккеиста стало 35 очков (15 голов + 20 голевых передач) в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Автором единственного гола «Филадельфии» стал Оуэн Типпетт (15-я, в большинстве). Российский защитник хозяев Егор Замула также записал на свой счёт в матче одну результативную передачу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря Малкин забросил две шайбы в матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Айлендерс», что позволило ему стать вторым в истории НХЛ по голам среди россиян. Первую позицию в списке российских хоккеистов с 828 заброшенными шайбами уверенно удерживает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Вашингтон» 8 января обыграл на своём поле клуб «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отличился во встрече одним голевым пасом и этим продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд.