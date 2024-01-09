Москва, 9 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, заслушал доклады о ситуации в связи с перебоями с электро — и теплоснабжением, сообщил на брифинге 9 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«Глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым состоялась отдельная беседа, и компании «Россети» продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло — и энергоснабжения», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что ситуацию с отоплением в регионах решали оперативно с самого начала, приложив максимум усилий. Он подчеркнул, что работа продолжается и выразил надежду, что в ближайшее время удастся справиться с ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января российский лидер по телефону заслушал доклад Сальдо о резком перепаде температур с плюса на минус, который привел к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов. В тот же день президент заслушал доклад губернатора Московской области после перебоев с электро — и теплоснабжением в некоторых районах Подмосковья.

В результате аварии 4 января без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Власти 6 января ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера в Климовске. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске. Произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Аварийные бригады обнаружили три утечки.

Вечером 7 января без тепла оставались более 40 многоквартирных домов. Губернатор пообещал, что власти выплатят компенсации пострадавшим жителям города.