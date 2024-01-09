Брюссель, 9 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Период работы в «Спартаке» был фантастическим временем, заявил 9 января футбольный тренер Доменико Тедеско в интервью «Спорт-Экспресс».

Christian Charisius/Global Look Press Доменико Тедеско

«У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры», — рассказал Тедеско.

Он добавил, что и сейчас считает себя большим фанатом «Спартака». Он поздравил с Новым годом болельщиков московского клуба, а футболистам пожелал максимального успеха.

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Тедеско возглавлял московский «Спартак» с октября 2019-го до лета 2021 года. В декабре 2021 года возглавил «РБ Лейпциг», а главным тренером сборной Бельгии стал 8 февраля 2023 года.

Когда он стал тренером «Спартака», команда находилась на 12-м месте. За полтора года он добился того, что команда завоевала серебряные медали и вернулась в Лигу чемпионов.

Когда Тедеско в 2020 году заявил, что из-за ситуации с коронавирусом не будет продлевать контракт со «Спартаком» и покинет его в мае 2021 года, клуб выступил с заявлением, выразив полную поддержку специалисту.