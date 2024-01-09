Таллин, 9 января, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Власти Эстонии в следующие четыре года намерены направлять Украине по 0,25% от ВВП республики в качестве военной помощи. Об этом 9 января заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета по государственной обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эстония выделит 0,25% ВВП в течение следующих четырёх лет», — сказала она.

Премьер отметила, что Эстония с 2022 года направила Украине военную помощь на сумму почти в 500 млн евро и в будущем собирается направлять ежегодно по 14 млн евро на восстановление.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января лидер большинства Демократической в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что демократам удалось достичь прогресса в переговорах с республиканцами об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса американского президента Джо Байдена для выделения помощи Украине. По его словам, эта работа ещё не окончена, однако ведётся «в правильном направлении».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 8 января снова заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Европейский союз не предоставит финансовую помощь. В начале января он уже делал аналогичное заявление.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил 9 января, что не следует питать иллюзии на тему того, что Запад перестанет помогать Украине. По его мнению, западные страны будут пытаться как можно дольше затягивать украинский конфликт и «дожимать» ситуацию до конца.