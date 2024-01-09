Вашингтон, 9 января, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений и побить рекорд 2023 года. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты пояснили, что на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли есть задержка, в связи с этим второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает жарче, чем первый.

Вторым фактором, влияющим на повышение температуры на планете, указали учёные, будет деятельность человека — в частности, сжигание ископаемого топлива, которое приводит к росту объёма парниковых газов в атмосфере.

Согласно предварительным оценкам, в нынешнем году средняя температура на планете возрастёт на 1,3-1,6 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Всемирной метеорологической организации ООН, лето в 2023 году стало самым жарким за всё время наблюдений за погодой.

По оценкам метеорологов, в августе была самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы — 20,98 °C. Температура превысила рекорд, который зафиксировали в марте 2016 года.

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, наша планета пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений, вызванное климатическим кризисом. Он призвал глав государств бороться с изменением климата.

В сентябре 2023 года Гутерриш заявил, что из-за проблем изменения климата мир ожидает ад. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями и выразил мнение, что человечество идёт к опасной нестабильности из-за глобального потепления.