Киев, 9 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. На Украине выявили совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен. Об этом 9 января сообщил глава министерства обороны страны Рустем Умеров.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его словам, внутренний аудит военного ведомства и обновлённая генеральная инспекция обнаружили много нарушений. Так, Умеров отметил, что за последние четыре месяца выявили нарушений более чем на десять миллиардов гривен.

На Украине также возбудили уголовное дело против бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства. Их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более $25 млн) при закупке бронежилетов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на Украине задержали руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Помимо этого, в ноябре СБУ заподозрила бывшего замминистра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн (порядка $27,6 млн). По версии следствия, в 2022 году подозреваемый вступил в сговор со своими подчинёнными, закупил некачественную военную форму у частной фирмы. при этом обмундирование оказалось непригодно для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боёв.

Американские политики при этом отказываются предоставлять финансовую помощь Киеву из-за коррупции на Украине.