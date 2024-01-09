Вашингтон, 9 января, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Химики из Колумбийского университета выявили содержание опасного для здоровья нанопластика в бутылках питьевой воды, сообщило агентство Bloomberg.

Petrov Sergey/Global Look Press

Специалисты впервые смогли установить уровень содержания в воде нанопластика — частиц длиной менее 1 микрометра. По данным исследования, в литровой бутылке воды содержится в среднем около 240 000 фрагментов пластика, критически опасных для здоровья человека.

Авторы исследования использовали новый метод анализа, который показал, что в 25 литрах воды содержится от 110 000 до 370 000 частиц, из которых 90% — нанопластик. По данным анализа, некоторые частицы остались неопознанными, поэтому содержание пластика в воде может быть больше.

Ведущий автор исследования и аспирант Колумбийского университета в области химии Найсинь Цянь заявил, что исследование предоставляет мощный инструмент для решения проблем в анализе нанопластика. В свою очередь химик-эколог из Колумбийского университета Бейжан Ян добавил, что исследование открывает окно, через которое можно заглянуть в мир, неизведанный ранее.

Нанопластик представляет собой большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, потому что его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Более того, нанопластик может проникать через плаценту в тела нерожденных детей. Учёные давно подозревали присутствие опасных частиц в бутилированной воде, но им не хватало технологии для их идентификации.

Ежегодно в мире производится более 450 млн тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге оказывается на свалках. Подавляющее большинство пластика не разлагается естественным путем, а со временем распадается на более мелкие кусочки.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года студент гимназии «Сколково» Юрий Мельников вместе с учителем биологии Антоном Фрыкиным придумал, как использовать моль для переработки пластика. Мельников начал исследовать свойства восковых огнёвок — насекомых, которые могут питаться пластиком. Насекомые также могут поглощать полиэтилен, перерабатывая его в этиленгликоль (спирт).