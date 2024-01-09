Киев, 9 января, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Украинские военные сообщили о потерях из-за российских планирующих авиабомб и беспилотников. Об этом 8 января написала газета The New York Times.

РИА Новости

По словам украинских военных, с марта российские подразделения применяют планирующие бомбы, несущие по полтонны взрывчатки. Эти бомбы попадают в подземные бункеры. Как рассказали бойцы Нацгвардии Украины, российские военные в течение часа сбрасывают по восемь планирующих бомб.

«Это похоже на то, что на тебя обрушивается самолёт, как будто открываются врата ада», — рассказал 27-летний военный из 14-й бригады нацгвардии.

По словам украинских бойцов, опасность также представляют беспилотники. Защита и снабжение линии фронта становятся всё более рискованными.

«Ехать на машине крайне опасно», — рассказал украинский нацгвардеец с позывным Варвар, добавив, что ходить пешком намного безопаснее.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году российские военные начали применять в зоне СВО улучшенный и дополненный вариант авиабомбы ФАБ. Как рассказал военный эксперт Максим Тумбарцев, на бомбы ФАБ-500, ФАБ-100 и ФАБ-1500 установили универсальный модуль планирования и коррекции.

ФАБ-500, оснащённая таким модулем, после сброса с бомбардировщика самостоятельно летит, а не падает отвесно, на большие расстояния. При этом она сама корректирует свой полёт.

Как в сентябре рассказал представитель ВСУ Юрий Игнат, сбить ФАБ-500 почти невозможно. Остаётся только вести стрельбу по бомбардировщикам. Но для этого ВСУ нужны современные истребители.