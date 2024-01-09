Санкт-Петербург, 9 января, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Солиста рок-группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев), который выступил голым на концерте в клубе MOD в Санкт-Петербурге, задержали в аэропорту Пулково. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Солист группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев)

Музыканту вменяют мелкое хулиганство из-за вызывающего образа, в котором он предстал перед петербургской публикой на концерте. Тесли прикрывал пах носком, который в какой-то момент слетел с него.

Административное производство возбудила полиция Калининского района. Солиста группы задержали вечером 8 января. На руках у него был билет на самолёт в Екатеринбург, откуда он, по предварительным данным, собирался уехать в Казахстан.

Тесли доставили в полицию, где привлекли к административной ответственности и поместили в камеру. Сейчас с ним проводят процессуальные действия. Затем материалы дела передадут в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, на концерте в Санкт-Петербурге Тесли вышел на сцену в одном носке, решив повторить поступок рэпера Vacio (Николая Васильева), который в таком же виде участвовал в скандальной «голой» вечернике, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой.

После такой выходки глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела в отношении солиста группы «Щенки» по поводу пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «голая» вечерника, на которой рэпер Vacio появился в одном носке. После мероприятия музыкант извинился за участие в этой встрече.

Суд арестовал Васильева на 15 суток и выписал ему штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ. Рэпер обжаловал решение суда о штрафе. 6 января суд вновь арестовал музыканта на 10 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве.