Вашингтон, 9 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) шокированы возможностями российских планирующих авиабомб поражать живую силу даже внутри подземных укреплений. Вместе с дронами такие снаряды приводят к большим потерям в украинской армии, признался в интервью американской газете The New York Times 8 января один из военнослужащих 14-й бригады украинской нацгвардии с позывным Кит. Говоря о падении боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки, он пояснил: ощущение при этом такое, «будто открылись врата ада».

Кадр из видео

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, поразив укрепрайон противника на краснолиманском направлении 8 января.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858561" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Планирующая бомба предназначена для поражения прочных, заглублённых объектов высокой степени значимости и применяется по целям с известными координатами. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, этот вид вооружений является доработкой советских 500-килограммовых авиационных бомб ФАБ-500.

Боевая часть — фугасная бетонобойная с массой более тонны — обеспечивает пробитие железобетонных преград толщиной в несколько метров, указывали в Рособоронэкспорте. Независимость от времени суток и всепогодность применения обеспечены использованием оригинальной инерциально-спутниковой системы наведения высокой точности. При этом уникальная конструкция изделия позволяет осуществлять его сброс на дальностях до 50 километров от цели.

Украинские войска беспомощны против планирующих бомб России, которые представляют большую опасность для ВСУ, написал 18 декабря обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Автор публикации привёл слова украинского боевика, который назвал планирующие российские бомбы «одним из самых больших страхов» ВСУ.

Авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволяют русской армии нанести удар без входа в зону действия украинских систем противовоздушной обороны, отмечал 14 декабря журналист Welt Кристоф Ваннер. По его словам, теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить — практически невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, после применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику. До мая 2023 года ВСУ размещали на верхних этажах в Артёмовске позиции снайперов, а в подвальных помещениях — штабы и склады. Однако после удара авиабомбой украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу пришлось сделать упор на работу маленьких беспилотников.

Универсальные модули планирования и коррекции ВКС РФ успешно применяют при вылетах бомбардировщиков Су-34. Как сообщал ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, данный модуль планирования и коррекции имеет раскладное крыло, рули и систему управления, которая автоматически наводит бомбу на цель.