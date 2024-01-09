Москва, 9 января, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Уже в ближайшие дни несколько регионов России окажутся во власти крепких морозов. Об этом 9 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

По его словам, в очаг холода попадут регионы Уральского и Приволжского федеральных округов. Здесь температура на текущей неделе окажется ниже нормы на 8–14 градусов. Вильфанд уточнил, что в Свердловской области ожидается до минус 28–33 градусов, в Ульяновской области столбики термометров могут опуститься до 25–27 градусов ниже нуля, а в Татарстане — до 25–31 градуса мороза.

Метеоролог назвал такую погоду опасной и отметил, что она будет неблагоприятной для отопительных систем.

Не обойдёт стороной сильное похолодание и юг европейской части России. Арктические воздушные массы распространятся на эти регионы в середине первой рабочей недели, поэтому температура заметно понизится.

«В Краснодарском крае, например, во вторник ночью будет 1–3 градуса, днём ― 5–7 градусов, а уже в среду ― около минус 10 градусов ночью и от минус 4 до плюс одного градуса днём. Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться», ― рассказал в беседе с ТАСС Вильфанд.

По его словам, в последующие дни в Волгоградской и Ростовской областях столбики термометров опустятся до 10–15 градусов ниже нуля, а Крым ждут морозы до шести-восьми градусов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее штормовые предупреждения об аномально холодной погоде распространили спасатели. Они предупредили, что 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях температурные показатели будут ниже климатической нормы на 7–15 градусов. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений МЧС.

Так, понижение температуры до минус 22 градусов ожидается и в Воронежской области, в Курской — до минус 21. В Рязанской области ожидается 30-градусный мороз. В Орловской области столбик термометра опустится до минус 20 градусов.