Вашингтон, 9 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В США американского военного Вэньхэн Чжао приговорили к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере $5,5 тыс. за передачу секретных данных китайской разведке. Об этом говорится на сайте американского минюста.

US Navy/Global Look Press

«Служащего ВМС США приговорили к 27 месяцам тюремного заключения <…> за передачу конфиденциальной военной информации офицеру разведки КНР в обмен на взятку», — говорится в сообщении.

В октябре 2023 года Вэньхэн Чжао признался в передаче китайским спецслужбам военной информации. Он передавал данные об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре. В период с августа 2021 года по май 2023 года служащий получил 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от китайской разведки.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года суд в США приговорил к 22 годам тюрьмы экс-лидера ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио за планирование штурма Капитолия. Мужчину признали виновным в подстрекательстве к мятежу и создании препятствий утверждению итогов президентских выборов в США членами Конгресса. Суд на основании предоставленных доказательств пришёл к выводу, что Таррио начал планировать штурм Капитолия ещё 19 декабря 2020 года. Несмотря на сожаление и принесённые обвиняемым извинения, суд назначил ему самое суровое наказание в рамках судебного разбирательства.

По делу о штурме Капитолия также приговорили к 18 годам тюремного заключения одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys Итана Нордина. Он заявил в сентябре 2023 года, что сожалеет о последствиях беспорядков у здания Капитолия в январе 2021 года, и назвал штурм полной и безоговорочной трагедией.

Штурм Капитолия произошёл 6 января 2021 года. Толпа протестующих, поддерживавших попытки экс-президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, захватила Капитолий. Прорвавшись через службу безопасности, протестующие на несколько часов заняли части здания.