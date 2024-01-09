Мелитополь, 9 января, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Российские сапёры заминировали территорию вблизи позиций украинских войск на запорожском направлении. Об этом 9 января сообщил командир сапёрного взвода 539-го инженерно-сапёрного батальона Южного военного округа Вооружённых сил России.

РИА Новости

Военный в беседе с «РИА Новости» рассказал, что сапёры, возвращаясь на место дислокации с задания, проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения российских подразделений.

Сапёры в ночное время скрытно установили минно-взрывные заграждения на нейтральной территории рядом с позициями ВСУ. Применили противотанковые мины ТМ-62.

«Для их техники это станет очень неприятным сюрпризом», ― сказал командир сапёрного взвода.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января российские военные нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В тот же день на запорожском направлении под огнём российских военных оказались подразделения 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины. Потери они понесли в районе Работино и Новопрокоповки. Российские войска уничтожили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубицу Д-20 ВСУ.

На южнодонецком направлении российские военные отразили три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ. Украинская армия потеряла до 130 военных убитыми и ранеными. Потери ВСУ на донецком направлении превысили 250 бойцов.