Пекин, 9 января, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Справедливость и беспристрастность в мировой безопасности должны совместно обеспечивать все страны мира, а также выполнять конструктивную роль в урегулировании острых вопросов глобального и регионального характера. Такое заявление сделал 9 января глава МИД Китая Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Глава китайского внешнеполитического ведомства указал на необходимость придерживаться равноправия между странами мира, так как у каждой страны есть своё место в глобальной многоуровневой системе и каждая может играть важную роль.

«Все страны должны совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН, совместно защищать основные нормы международных отношений, совместно участвовать в реформировании и построении системы глобального управления. Всесторонне обеспечивать справедливость и беспристрастность в глобальной безопасности, активно содействовать примирению, играть конструктивную роль в урегулировании глобальных и региональных горячих точек, таких как палестино-израильский конфликт и украинский кризис», — подчеркнул Ван И.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире.

Лидер КНР добавил, что Китай и Европейский союз должны совместно реагировать на глобальные вызовы, способствовать стабильности и процветанию в мире.

Си Цзиньпин 25 октября обратился с поздравительным письмом в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. В нём он подчеркнул, что способность КНР и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития на планете.