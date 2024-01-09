Тирасполь, 9 января, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Наращивание поставок вооружения в Молдавию является угрозой. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Стрингер/РИА Новости

Он подчеркнул, что милитаризация Молдавии ― это фактор, с которым в республике не имеют права не считаться.

«Ничего не делается просто так, и в данном случае деньги, техника, оружие, радары ПВО тоже идут с определённой целью. С какой? Явно не для защиты», ― пояснил в беседе с ТАСС Красносельский.

Он напомнил, что все международные игроки и даже западные партнёры Молдавии признают, что Приднестровье не несёт опасности для этой страны.

«Когда наш сосед, с которым более 30 лет сохраняется неурегулированный конфликт и который в прошлом уже вероломно атаковал наши мирные города, резко бросается вооружаться, естественно, это угроза», ― указал глава Приднестровья.

При этом, добавил Красносельский, молдавское руководство не даёт внятных ответов, зачем вооружается Молдавия. Но, по его словам, все и так понимают, для чего.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Молдавия почти вдвое по сравнению с предыдущим годом увеличила оборонный бюджет. Как заявил спикер парламента республики Игорь Гросу, курс на милитаризацию руководство страны намерено продолжить.

Позднее глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье с тревогой воспринимают заявления «милитаристического характера», которые делают представители власти Молдавии. Он подчеркнул, что ситуация очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации.

Игнатьев также критически отозвался о заявлении премьер-министра Молдавии Дорина Речана о стремлении Кишинёва добиться вывода российских миротворцев из ПМР. По словам главы МИД ПМР, подобные высказывания свидетельствуют о том, что ситуация в регионе весьма сложная. Приднестровский министр отметил, что миротворческую операцию можно будет завершить только после разрешения молдавско-приднестровского конфликта. Другие подходы он считает недопустимыми и контрпродуктивными.

В октябре 2023 года Игнатьев заявил, что демонстративные вливания в Вооружённые силы Молдавии и их совместные учения с Североатлантическим альянсом (НАТО) сложно расценить иначе, как военные приготовления.

Он добавил, что такая активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта является причиной для беспокойства и жителей Приднестровья, и жителей Молдавии.