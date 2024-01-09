Тирасполь, 9 января, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Подход к вступлению Молдавии в Европейский союз без Приднестровья реалистичен, заявил 9 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается заявлений о вступлении Молдовы в Евросоюз без территории Приднестровья… Я бы назвал это реалистическим подходом», — сказал Красносельский в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Приднестровье — отдельный субъект международных отношений. Глава ПМР подчеркнул, что принимать решения за Приднестровье не могут ни Молдавия, ни Евросоюз.

Если соседняя страна Молдавия хочет куда-то вступить, то это её выбор. Приднестровье само определит свою судьбу, добавил глава республики.

В начале июля министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинёв готов рассмотреть возможность вступления в Европейский союз, несмотря на отсутствие контроля над Приднестровьем.

Глава молдавского МИД отметил, что, если до момента вступления Молдавии в ЕС Приднестровье не получится реинтегрировать, Кишинёв «примут с той территорией, которой он управляет».

Молдавский президент Майя Санду 14 декабря заявила, что Кишинёв хотел бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в ЕС. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне против России, развязанной Западом.