Донецк, 9 января, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Для того чтобы предотвратить обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения на должное расстояние от населённых пунктов региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. Нам нужно отодвигать его и от других населённых пунктов, чтобы он физически не мог доставать», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости» во вторник, 9 января.

Глава региона подчеркнул, что расстояние, на которое необходимо отодвинуть противника, зависит в том числе и от оружия, которое используют Вооружённые силы Украины и которое предоставляют Киеву западные союзники.

«Мы верим нашим военнослужащим, мы верим в силу русского оружия, поэтому здесь мы уже думаем даже следующими категориями — про развитие экономики», — добавил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Денис Пушилин, назвав Одессу и Николаев русскими городами, призвал освободить эти регионы и указал на необходимость исправления ошибок, связанных с принадлежностью данных городов Украине. Он также напомнил, что город Одесса был основан императрицей Екатериной II, а территория Николаевской области была отбита во времена русско-турецких войн у Крымского ханства.