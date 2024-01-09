Киев, 9 января, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины необходимо как минимум в три раза больше FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов для смягчения последствий снарядного голода, заявил офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Государство не может… заявляются там какие-то объёмы в миллиона дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть», — сказал военный, объяснив, что дешёвые беспилотники приходится массово использовать в качестве замены дефицитных боеприпасов для артиллерии.

По словам Касьянова, с 2014 года на Украине не появилось ни одного патронного или снарядного завода, чтобы обеспечить потребности вооружённых сил страны на случай затяжного конфликта. Также офицер указал на то, что Россия продолжает удерживать первенство как в количестве, так и в разнообразии и качестве дронов.

Как передавало ИА Регнум, ранее полковник ВСУ Иван Павленко в интервью изданию Financial Times заявил, что массовое производство и использование Вооружёнными силами России беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции стало большой угрозой для украинских войск. Авторы материала отметили, что Киев значительно отстал от ВС РФ в сфере производства средств радиоэлектронной борьбы, а регулярные массовые удары по украинским военным объектам лишь подчёркивают неспособность ВСУ противостоять российским дронам.