Наступивший 685-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением статьи британского журнала Time, в которой глава аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер утверждает: в течение 2024 года Украина может лишиться ещё больше своих территорий и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украина будет фактически разделена на части в этом году, считает эксперт.

«Сокрушительным ударом» для Украины Бреммер назвал снижение политической и материальной поддержки США.

Тем временем на одном из участков южнодонецкого направления Вооружённые силы России взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в лесополосе. Продвижению штурмовой группы помогали артиллеристы, находившиеся на замаскированных позициях, а также расчёт FPV-дрона.

На купянском направлении военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины, информирует 9 января Минобороны РФ.

Всего за последнюю неделю российским бойцам удалось обезвредить свыше 200 различных боеприпасов советского и натовского производства, выпущенных со стороны ВСУ.

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