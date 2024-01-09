Чита, 9 января, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 14 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщило в своём Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Sledcom.ru Уголовное дело

Его завели по статье 63 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». В ведомстве уточнили, что происшествие произошло на 6604-м км перегона Алеур — Укурей в Забайкалье.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, грузовые вагоны сошли с рельсов 8 января на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги. В ОАО «Российские железные дороги» уточнили, что это произошло примерно в 19:17 по московскому времени.

При этом изначально сообщалось о 27 грузовых вагонах, однако после информацию скорректировали. В результате случившегося пострадавших нет.

Из-за схода вагонов пришлось остановить пассажирские поезда № 2 Москва — Владивосток и № 392 Чита — Благовещенск. К месту аварии направили восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.