Берлин, 9 января, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Работа одного из заводов компании Volkswagen, производящей легковые автомобили, приостановлена в связи с забастовками фермеров в Германии. Об этом 8 января сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Уточняется, что митингующие в качестве протеста против мер правительства, предпринятых в связи с экономией бюджета, заблокировали ряд автотрасс тракторами. Подъезды к заводу Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене оказались перекрыты и сотрудники не смогли добраться до места работы.

Представитель компании объявила о приостановке производства. Планируется, что завод возобновит работу 9 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкие фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных автотрассах в Германии в знак протеста против запланированного властями страны сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо. Акции протеста проходят почти во всех федеральных землях ФРГ, предполагается, что фермеры будут проводить акции как минимум до 15 января.