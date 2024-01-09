Каракас, 9 января, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Отмены всех санкций, введённых в отношении Венесуэлы потребовал от США президент латиноамериканской республики Николас Мадуро 8 января в ходе встречи с лидерами политических партий, представленных в Национальной ассамблее (парламенте) Венесуэлы.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Мы должны поднять голос и со всей силой нашей страны потребовать от Соединенных Штатов Америки полностью и окончательно отменить все санкции против экономики, общества, против Венесуэлы», — заявил Мадуро.

Также венесуэльский лидер указал, что США не сняли ни одной из существующих санкций против страны, а ограничились выдачей временных лицензий компаниям для работы на территории Венесуэлы. Мадуро подчеркнул, что снятие санкций Вашингтоном не должно сопровождаться выдвижением каких-либо условий.

Соединённые Штаты и их союзники в одностороннем порядке приняли 930 ограничительных мер в отношении Венесуэлы. В результате санкций, наложенных на нефтяную отрасль, Венесуэла потеряла более $232 млрд. При этом ещё $30 млрд, принадлежащих стране, заморожены в западных банках.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, США постоянно нарушая свои обещания, сопротивляются налаживанию отношений с Венесуэлой, в которых Каракас всегда был заинтересован.

В октябре 2023 года в министерстве финансов США уточнили, что власти страны временно разрешили ряд операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Соглашение, рассчитанное на полгода, может быть продлено, если Каракас выполнит ряд требований Вашингтона по проведению выборов.

Кроме того, США разрешили операции с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven и пообещали в ближайшее время снять вторичный запрет на торговлю суверенными облигациями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании PDVSA.