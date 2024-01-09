Геническ, Херсонская область, 9 января, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Ремонтные бригады завершили работы по восстановлению энергоснабжения после произошедшей аварии в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии», — написал он.

Глава регионального правительства уточнил, что аварийные службы устраняли последствия повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей несколько часов. Алексеенко напомнил, что авария, произошедшая из-за непогоды, оставила без электричества Генический, Новотроицкий, Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области, а также большую часть Ивановского и Каховского районов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в связи с нарушением электроснабжения в регионе. Авария произошла из-за резкого перепада температур воздуха, который привел к обрыву электропроводов и нарушению электроснабжения.

Губернатор области также написал, что аварийно — восстановительные работы осложняются сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи в ряде муниципальных округов. Он уточнил, что авария прервала подачу электроэнергии со стороны Мелитополя по линии 150 киловольт.

Сальдо добавил, что полностью энергоснабжение в Херсонской области планируется восстановить 9 января.