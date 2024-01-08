Вашингтон, 9 января, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Стоимость биткойна на торгах 8 января поднялась на 6,33%, превысив отметку $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года. Об этом сообщает сайт Coindesk, специализирующийся на цифровых валютах.

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По данным на 22:59 по московскому времени, цена биткойна поднялась до $47 054. При этом через некоторое время стоимость этой криптовалюты находилась на уровне $47 035.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в ходе торгов цена биткоина преодолела отметку в $30 тысяч. 24 октября на биржах зафиксировали резкое увеличение стоимости указанной криптовалюты — до $34 тыс. (на 14%).

4 декабря цена биткоина превысила отметку в $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года.

Биткоин и другие криптовалюты сильно упали в цене в ноябре 2022 года. Это произошло на фоне краха криптовалютной биржи FTX, основанной в мае 2019 года.