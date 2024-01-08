Москва, 9 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил отличившимся в специальной военной операции воинским частям благодарственные телеграммы в связи с присвоением им звания гвардейских. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России, надёжно обеспечивать её безопасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Минобороны Сергей Шойгу также пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе командованию и личному составу 10-го полка радиационной, химической и биологической защиты, 55-й отдельной мотострелковой бригаде и 40-го инженерносапёрного полка. Государственными наградами были награждены более 190 военнослужащих 10-го полка РХБЗ.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в Министерстве обороны сообщили, что за время проведения специальной военной операции звание Героя России получили 55 бойцов воздушно-десантных войск, 36 десантников награждены тремя ордена Мужества. Всего высокие государственные награды за проявленные мужество и героизм получили свыше 42 тысяч военнослужащих ВДВ.