Херсон, 9 января, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению подачи энергоснабжения осложнены сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи в ряде муниципальных округов Херсонской области. Об этом 8 января сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

В Херсонской области из-за аварии на электросетях обесточенными остаются Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа, отключены телевидение и интернет. Причиной обесточивания стало прекращение подачи электроэнергии со стороны Мелитополя по линии 150 киловольт.

«Бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей ведут аварийные ремонтные работы, которые осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, энергетики прилагают максимальные усилия», — уточнил Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, часть потребителей планируется подключить к электросетям до исхода текущих суток. Полностью энергоснабжение в регионе планируется восстановить 9 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в связи с нарушением электроснабжения в регионе на фоне ухудшения погодных условий.

Спасатели 7 января предупредили жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей о резком понижении температуры более чем на 10 градусов. Вместе с морозами с 8 января начнутся снегопады и метели. Также прогнозировались гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами сильные.