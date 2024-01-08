Газа, Палестина, 9 января, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля обнаружила в центральной части сектора Газа крупнейший оружейный цех палестинского движения ХАМАС. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Наши солдаты обнаружили крупнейший оружейный цех (из всех найденных с начала эскалации конфликта. — Прим. ред.) в Аль-Бурейдже, густонаселённом гражданском районе в центральной части Газы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦАХАЛ в социальной сети X.

По информации Армии обороны Израиля, израильские военнослужащие обнаружили в цеху компоненты для ракет высокой дальности, способных, по оценкам военных, достать до севера Израиля, а также подземные производственные мощности для их сборки, взрывчатку, огнестрельное оружие, боеприпасы с беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, 6 января официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе регулярного брифинга сообщил, что израильские военные завершили демонтаж военных структур ХАМАС на севере сектора Газа. Он подчеркнул, что на севере палестинского анклава по-прежнему могут оставаться боевики, в связи с чем возможны ракетные обстрелы в сторону Израиля. По словам Хагари, полная ликвидация ХАМАС потребует длительного времени, поэтому в 2024 году боевые действия продолжатся.

Также 6 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения к нации подчеркнул, что военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока ЦАХАЛ не достигнет поставленных целей, в том числе полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.