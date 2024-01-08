Газа, Палестина, 8 января, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» (MSF) и членов их семей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сказано 8 января в публикации MSF в социальной сети Х.

четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.

«Сегодня утром снаряд пробил стену приюта MSF, в котором проживают более ста сотрудников и членов их семей в Хан-Юнисе», — сказано в публикации.

Как уточнили в организации, в результате удара ЦАХАЛ ранения получили четыре человека, в том числе пятилетняя дочь сотрудника MSF, её состояние названо критическим. В MSF пояснили, что израильские силы были проинформированы о том, где находится убежище организации, а сотрудники MSF не получали приказ об эвакуации

«Мы осуждаем это последнее нападение, которое еще раз показывает, что никто и нигде не находится в безопасности в Газе», — отмечается в публикации «Врачей без границ».

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным минздрава сектора Газа, начиная с 7 октября 2023 года число погибших в результате ударов Израиля по палестинскому анклаву достигло 23 084 человек, ещё 58 926 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 6 января, что военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока армия Израиля не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.