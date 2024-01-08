Вашингтон, 8 января, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что конфликт на Украине создаёт угрозу для НАТО, звучит так, как будто глава американского государства объявляет войну России, написал 8 января экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Gage Skidmore

«Если вы посмотрите на заявление Белого дома по Украине, которое прозвучало несколько дней назад, то оно выглядит как объявление войны России», — сказал он.

По мнению эксперта, жители США не хотят оказаться втянутыми в ещё одну войну, а Вашингтон не готов к прямому военному столкновению с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Байден заявил, что российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины и создаёт угрозы для НАТО. По его утверждению, Россия якобы угрожает некоторым американским союзникам по альянсу, что повышает риски вовлечения США в конфликт.

Экс-президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить США ещё до президентских выборов. По его словам, действующая американская администрация не ведёт себя «правильно» ни с одним из иностранных государств, из-за чего весь мир может оказаться в состоянии войны.

Президент РФ Владимир Путин заявил 1 января, что Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но Россия разберётся с ним быстрее.

Глава государства также заявил, что уровень боеспособности Вооружённых сил России не имеет себе равных в мире. Он подчеркнул, что у российских военных есть такие средства поражения, которых нет ни у одной другой армии.