Москва, 8 января, 2024, 21:23 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, представили интерактивную игру «Открывая Россию», сообщили 8 января организаторы мероприятия.

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«3D-аркада сочетает развлечение и просвещение. Главные герои — волонтёры выставки — на протяжении игры собирают РосКоины. Героям предстоит посетить разные регионы России: северную, центральную и южную часть страны», — рассказали организаторы.

Путешествуя по стране, персонажи игры открывают для себя достижения России, а самые внимательные игроки смогут попасть «на секретный уровень», созданный по мотивам инсталляции «Достижения России», отметили также в пресс-службе выставки.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 января Международную выставку-форум «Россия» посетил четырёхмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы, которая в качестве подарка получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес.

Впервые глава государства побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки. Затем Путин посетил форум 17 декабря. Тогда он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя выставки.