Великий Новгород, 8 января, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате массовой автомобильной аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области возросло да 16 человек. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«По уточнённым данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Травмированы 16 (человек. — Прим. ред.), из них пятеро детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на месте ДТП продолжаются, спасатели МЧС развернули на трассе пункты обогрева, в которых люди также имеют возможность выпить чай и зарядить телефоны. На месте аварии работают психологи МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858483" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 января стало известно, что на участке платной скоростной трассы М-11 в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что в результате аварии погибли четыре человека, включая ребёнка. После ДТП было перекрыто движение в сторону Москвы и организован объезд через бесплатную трассу М-10 «Россия».

Позднее в этот же день следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).