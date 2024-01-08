Париж, 8 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Элизабет Борн 8 января ушла в отставку с поста премьер-министра Франции, сообщили в пресс-службе администрации президента страны.

Elisabeth Borne

Глава государства Эммануэль Макрон поблагодарил Борн за её работу на посту главы правительства.

До назначения нового состава правительства Борн продолжит исполнять свои обязанности, сообщили также в администрации президента Франции.

Борн возглавила правительство Франции в мае 2022 года. Ранее она занимала посты министра труда, занятости и интеграции, а также министра комплексных экологических преобразований.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Макрон заявил, что отменил утверждённое Борн требование к производителям топлива продавать его в убыток ради понижения цен на автомобильных заправочных станциях. Производители смогут продавать топливо по себестоимости, а правительство сможет прибегнуть к принуждению продавать его в убыток только «в качестве угрозы», сказал Макрон.

В мае 2023 года французские СМИ сообщили, что Борн стала объектом резкой критики со стороны Макрона за острые высказывания в адрес крайне правой партии «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен. Макрон, по этим данным, предостерёг Борн от использования «моральных суждений», назвав её высказывания «словами из 1990-х годов».