Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции
Париж, 8 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Элизабет Борн 8 января ушла в отставку с поста премьер-министра Франции, сообщили в пресс-службе администрации президента страны.
Глава государства Эммануэль Макрон поблагодарил Борн за её работу на посту главы правительства.
До назначения нового состава правительства Борн продолжит исполнять свои обязанности, сообщили также в администрации президента Франции.
Борн возглавила правительство Франции в мае 2022 года. Ранее она занимала посты министра труда, занятости и интеграции, а также министра комплексных экологических преобразований.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Макрон заявил, что отменил утверждённое Борн требование к производителям топлива продавать его в убыток ради понижения цен на автомобильных заправочных станциях. Производители смогут продавать топливо по себестоимости, а правительство сможет прибегнуть к принуждению продавать его в убыток только «в качестве угрозы», сказал Макрон.
В мае 2023 года французские СМИ сообщили, что Борн стала объектом резкой критики со стороны Макрона за острые высказывания в адрес крайне правой партии «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен. Макрон, по этим данным, предостерёг Борн от использования «моральных суждений», назвав её высказывания «словами из 1990-х годов».