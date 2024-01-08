Луганск, 8 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. В Рубежном (ЛНР) произошёл нештатный сход авиабомбы ФАБ-250. Об этом 8 января сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Официальный сайт главы ЛНР

«При выполнении боевых задач самолётом Воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошёл внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Жителей домов, расположенных рядом с местом падения боеприпаса, оперативно эвакуировали и перевезли в пункт временного размещения.

«Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей», — отметил Пасечник.

По его словам, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа МВД вместе с сотрудниками МЧС и военной комендатуры.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Министерстве обороны России сообщили, что в Воронежской области при выполнении полёта самолёта ВКС произошёл нештатный сход боеприпаса.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 января заявил, что при внештатном сходе боеприпаса пострадали четыре человека. По его словам, все они получили лёгкие повреждения.

Позднее в этот же день пресс-служба правительства региона сообщила, что в посёлке Петропавловка свыше 100 домов получили повреждения после аварийного схода боеприпаса. При этом восемь домов, в которых проживали 15 человек, были полностью разрушены.