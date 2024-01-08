Киев, 8 января, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В Херсоне, временно оккупированном украинской армией, прогремели взрывы. Об этом 8 января сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о громких взрывах в Херсоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные группы в соцсетях сообщают о перебоях с электроснабжением в некоторых городских районах. При этом на временно оккупированной ВСУ части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной Киеву части региона. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о повреждении инфраструктурных и военных объектов. При этом он не уточнил, на каких именно объектах произошли разрушения.

В ночь на 8 января на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком, временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, Днепропетровске и Одесской области.