Киев, 8 января, 2024, 19:47 — ИА Регнум. На станции красной линии киевского метрополитена «Академгородок» обнаружили протечку воды через потолок. Об этом 8 января сообщило украинское издание «Телеграф».

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«В метро Киева произошла очередная беда. В вестибюле станции «Академгородок» через потолок начала просачиваться вода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потолок на станции протекает не менее чем в трёх местах, и вода уже повредила внутреннюю отделку и штукатурку.

По данным издания, местные жители и до этого сообщали о проблемах с протечкой воды на этой станции.

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко 19 декабря заявил, что красную ветку киевского метро, соединяющей западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в киевском метро произошла разгерметизация тоннеля на синей ветке, внутрь стала поступать вода и залила рельсы. Руководство метрополитена вынужденно закрыло участок от станции «Дымеевская» до «Теремков». Перегонные тоннели на этом участке проложили в период с 2008 по 2010 год.

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 17 декабря назвал происходящее в киевском метро коллапсом. По словам эксперта, инфраструктура подземки полностью разрушилась, так как ей никто не занимается.

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 декабря заявил, что после аварии в метро обрушится мост Патона в Киеве. Он также высмеял заявления, будто в авариях на объектах столичной инфраструктуры виноваты те, кто их построил.

Политолог Владимир Корнилов 12 декабря в беседе с ИА Регнум сообщил, что на Украине традиционно не хватает финансирования на обслуживание метро, мостов и других объектов инфраструктуры. Он отметил, что мост Патона давно испытывает проблемы, до смены власти после «евромайдана» его хоть как-то ремонтировали, но теперь нет и этого.